لويس جوستافو يخطف الأنظار

#خادم_الحرمين_الشريفين: تؤكد المملكة ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لـ #أفغانستان والحرص على دعم أمنها وعدم تحولها إلى منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر للإرهابيين.



#خطاب_الملك_في_مجلس_الشورى

#صحيفة_المواطن