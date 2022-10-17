لويس جوستافو يخطف الأنظار

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي لويس جوستافو، بشكل لافت خلال مباراة الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن.
تألق لويس جوستافو
ونجح لويس جوستافوفي تسجيل ثنائية ضد الفيحاء، وحصل على إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين في برنامج “كورة”، وقال عبدالعزيز السويد: “ما يفعله جوستافو هو ذكاء لاعب واستطاع أن يكون مع (الخيبري) ثنائي غير طبيعي”.
وعلق محمد الصدعان قائلًا: “جمهور النصر والاتحاد هم نجوم الجولة الثامنة.. والنصر أصبح مختلف، وابتكار جارسيا ظهر في توظيف جوستافو والخيبري”.
وتابع حاتم خيمي: “لويس جوستافو لاعب يمتلك الحلول ومستواه يزيد من مباراة لأخرى.. فهو لاعب صاحب رؤية في التمركز والتحرك والتوقع داخل الملعب”.
النصر يكتسح الفيحاء
وحل الفيحاء ضيفًا على النصر في ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/ 0، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 19 نقطة، ليُعزز تواجده في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين ليحتل المركز قبل الأخير.