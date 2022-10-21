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ليفاندوفسكي: مواجهة منتخب السعودية صعبة

2022-10-21 الساعة 6:58
ليفاندوفسكي: مواجهة منتخب السعودية صعبة
المواطن - محمد سمعه

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تحدث البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن مواجهة منتخب بلاده لـ منتخب السعودية في مونديال قطر 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.

منتخب السعودية

ومن المقرر مواجهة المنتخب السعودي لـ بولندا يوم السبت الموافق 26 نوفمبر المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

وتحدث ليفاندوفسكي عن مواجهة الأخضر قائلًا لـ قناة الكأس القطرية: “مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب وهم جيدين من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب”.

كأس العالم - الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وواصل ليفاندوفسكي: “الأرجنتين واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم في رأيي، مع وجود أسطورة حقيقية مثل ليو ميسي كرمز لهم، بدون شك ستكون أصعب مباراة لنا”.

يذكر أن الأخضر يسعى لتكرار إنجازه في مونديال 1994 بالتأهل لدور ثمن النهائي كما فعل قبل 28 عامًا من الآن.

 

 

 

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