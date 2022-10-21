Icon

وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
اللاعب متألق حاليًّا مع برشلونة ومنتخب بولندا

ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 601

2022-10-21 الساعة 7:48
ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 601
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة الإسباني، في أن يصل للهدف رقم 601 في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.

وكان النجم البولندي سجل هدفين لـ برشلونة في شباك نادي فياريال أمس في لقاء الفريقين بـ الدوري الإسباني.

ووصل النجم البولندي للهدف رقم 601 في مسيرته مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده.

برشلونة ضد فياريال

البارشا بدأ بضغط هجومي قوي حتى نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ31.

ثم واصل برشلونة، ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ35.

وواصل البارشا ضغطه الهجومي، وسط تراجع من قبل فريق فياريال، ليُضيف اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الثالث للنادي الكتالوني بالدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتفوق نادي برشلونة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة تراجع أداء الفريقين، واكتفى برشلونة بالثلاثية، ليفوز بالمباراة بتلك النتيجة رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

روبيرت ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يتحدث

وفي وقت سابق، تحدث ليفاندوفسكي عن مواجهة منتخب بلاده لـ منتخب السعودية في مونديال قطر 2022.

وقال المهاجم البولندي لـ قناة الكأس القطرية: “مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب وهم جيدون من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب”.

وواصل النجم البولندي: “الأرجنتين واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم في رأيي، مع وجود أسطورة حقيقية مثل ليو ميسي كرمز لهم، بدون شك ستكون أصعب مباراة لنا”.

روبيرت ليفاندوفسكي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه