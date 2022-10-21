ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 601

نجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة الإسباني، في أن يصل للهدف رقم 601 في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.

وكان النجم البولندي سجل هدفين لـ برشلونة في شباك نادي فياريال أمس في لقاء الفريقين بـ الدوري الإسباني.

ووصل النجم البولندي للهدف رقم 601 في مسيرته مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده.

برشلونة ضد فياريال

البارشا بدأ بضغط هجومي قوي حتى نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ31.

ثم واصل برشلونة، ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ35.

وواصل البارشا ضغطه الهجومي، وسط تراجع من قبل فريق فياريال، ليُضيف اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الثالث للنادي الكتالوني بالدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتفوق نادي برشلونة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة تراجع أداء الفريقين، واكتفى برشلونة بالثلاثية، ليفوز بالمباراة بتلك النتيجة رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يتحدث

وفي وقت سابق، تحدث ليفاندوفسكي عن مواجهة منتخب بلاده لـ منتخب السعودية في مونديال قطر 2022.

وقال المهاجم البولندي لـ قناة الكأس القطرية: “مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب وهم جيدون من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب”.

وواصل النجم البولندي: “الأرجنتين واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم في رأيي، مع وجود أسطورة حقيقية مثل ليو ميسي كرمز لهم، بدون شك ستكون أصعب مباراة لنا”.