ليفربول يتعرض لموقف محرج بسبب عطل واتساب

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استطاع حساب “ترول فوتبول” الإنجليزي الساخر على موقع “تويتر”، استغلال العطل الذي ضرب تطبيق “واتساب” أمس ليسخر من فريق ليفربول الذي يعاني من سلسلة من الهزائم والنتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.
وحسب “روسيا اليوم”، نشر حساب “ترول فوتبول” على موقع “تويتر”، صورة عليها شعارا “واتساب” وفريق ليفربول، مُعلقًا عليها بالقول: “تمامًا مثل ليفربول، فإن تطبيق واتساب معطل أيضًا”.
ويعاني ليفربول من موسم سيئ هذا العام، حيث يحتل “الريدز” المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة فقط، متأخرًا بفارق 12 نقطة خلف المتصدر أرسنال.