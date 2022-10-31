ليون يعبر ليل في الدوري الفرنسي

حقق فريق أوليمبيك ليون فوزًا صعبًا على منافسه ليل بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، أحرزه مهاجمه ألكسندر لاكازيت.

هدف الفوز

أحرز لاكازيت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد فريق ليل عند 22 نقطة في المركز السابع.