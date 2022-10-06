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قال: استخدموا أي تطبيق آخر

مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب

2022-10-06 الساعة 6:30
مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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حث مؤسس تطبيق المراسلة تليجرام، بافيل دوروف، مستخدمي تطبيقات المراسلة على استخدام أي تطبيق باستثناء واتساب لتجنب اختراق هواتفهم. وبحسب صحيفة الإندبندنت، قال دوروف إن العيوب الأمنية في تطبيق المراسلة هي أبواب خلفية مزروعة، مستشهدًا بمشكلة أمنية كشف عنها واتساب الأسبوع الماضي فقط والتي سمحت للمتسلل باختراق هاتف شخص عن طريق إرسال مقطع فيديو إلى رقمه.

مشكلات خطيرة في واتساب 

وقال: يمكن للقراصنة الوصول الكامل إلى كل شيء على هواتف مستخدمي Whatsapp، وبين كل فترة وأخرى تظهر بعض المشكلات الخطيرة على هذا التطبيق وهي مشكلات من شأنها أن تعرض كل شيء على أجهزة المستخدمين للخطر. وتابع: حتى ولو كنت أغنى شخص على وجه الأرض، فإن وجود تطبيق واتساب على هاتفك يجعل جميع بياناتك في خطر. مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب - المواطن وقال الملياردير الروسي إن العيوب الأمنية مزروعة في الأبواب الخلفية للتطبيق، والمقصود بذلك أنها شفرات سرية ييتم إنشاؤها من قبل مبرمجي التطبيق للسماح لهم بدخول التطبيق بكل سهولة، وهو ما يسمح أيضًا للحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمتسللين بتجاوز التشفير والتدابير الأمنية الأخرى. وأردف: أنا لا أرغب في جعل الناس يستخدمون تليجرام بتصريحي هذا، فالتطبيق لا يحتاج إلى ترقية إضافية، يمكنكم استخدام أي تطبيق مراسلة تريدونه، ولكن ابقوا بعيدًا عن واتساب. مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب وكان دوروف قد صرح سابقًا أن التطبيق لن يكون آمنًا أبدًا ما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على كيفية عمله.

مقارنة بين مستخدمي التطبيقين

ويُعرف تيليجرام باتباعه نهج الخصوصية أولاً لتطبيقه، ولديه أكثر من 700 مليون مستخدم نشط، مع نمو مطرد لما يقرب من 2 مليون مستخدم يوميًا، ومع ذلك فإنه هذا الرقم لا يزال مجرد جزءٍ بسيطٍ من قاعدة مستخدمي واتساب التي تضم ما يقرب من 2 مليار مستخدم حول العالم. مؤسس تليجرام يحذر مستخدمي واتساب وهذا يجعل واتساب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحيث يسبق كلاً من التطبيق الصيني WeChat وماسنجر.
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