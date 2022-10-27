مؤشر الأسهم السعودية يخسر 89.27 نقطة

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضًا 89.27 نقطة, عند مستوى 11709.50 نقطة, بتداولات بلغت 6 مليارات ريال.
فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 134.84 نقطة, عند مستوى 19849.59 نقطة, بتداولات تجاوزت 14 مليون ريال.