مؤشر الأسهم السعودية يخسر 89.27 نقطة

بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ..

#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.



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