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بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال

مؤشر الأسهم السعودية يغلق اليوم مرتفعًا

2022-10-24 الساعة 4:12
مؤشر الأسهم السعودية يغلق اليوم مرتفعًا
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 68.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12075.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سدافكو، وعناية، وأكوا باور، وساب، ودار الأكان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: كيان السعودية، وأميانتيت، وإسمنت الجوف، والوطنية للتعليم، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95 % و 3.77 %.
فيما كانت أسهم شركات: الأهلي، ودار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الأهلي، وسابك، والراجحي، ومعادن، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 224.18 نقطة ليقفل عند مستوى 19780.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 66.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 980 ألف سهم تقاسمتها 2497 صفقة.

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