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بسيولة بلغت 4.9 مليارات ريال

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

2022-10-06 الساعة 5:09
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية – تداول – الرئيس اليوم منخفضًا 12.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11757.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

تداول الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 305 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات تهامة، وتنمية، وإكسترا، وجرير، وأيان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، والرياض ريت، وساب، والعالمية، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.81% و 2.87% . فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، وسبكيم العالمية، و بترو رابغ ، ودرا الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 13.04 نقطة ليقفل عند مستوى 20223.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 758 الف سهم تقاسمتها 2840 صفقة.
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