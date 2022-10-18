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بدعم من الناتو لمواجهة المسيرات الروسية

مئات من محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا

2022-10-18 الساعة 10:13
مئات من محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا
المواطن - متابعة

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيزود أوكرانيا بمئات المحطات لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية.

محطات تشويش

وقال ستولتنبرغ في منتدى برلين للسياسة الخارجية: “الناتو في الأيام المقبلة سيقدم لأوكرانيا أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، والمئات من محطات التشويش”. وتابع أمين عام حلف شمال الأطلس “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن الحلف مستعد لكافة الاحتمالات، وقال: “لن نقبل تهديدات روسيا المستمرة باستخدام النووي”. كما بين في مؤتمر في برلين حول السياسة الخارجية للحلف، أن خطر استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض، مبينًا أن الحلف يأخذ التهديدات بجدية. وتابع: “نحذر روسيا من أن استخدام الأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة”.

برنامج مضاد

من جهته، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن سلطات المقاطعة طورت برنامجًا لاستخدام الطائرات بدون طيار الأوكرانية ضد قوات كييف.
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