ماجدة الرومي للجمهور السعودي: شكرًا دار العز

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الفنانة #ماجدة_الرومي تشيد باستقبال الجمهور السعودي في مهرجان #الغناء_بالفصحى المقام في العاصمة #السعودية #الرياض@aaalomara pic.twitter.com/62NxvfXb6y— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2022
الفنانة #ماجدة_الرومي تختتم حفلها في #الرياض بأغنيتها الشهيرة "كلمات" ضمن مهرجان #الغناء_بالفصحى— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2022
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@Abdulwaahd pic.twitter.com/DFZ0aVY7US