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خلال حفلها بمهرجان الغناء بالفصحى

ماجدة الرومي للجمهور السعودي: شكرًا دار العز

2022-10-06 الساعة 6:30
ماجدة الرومي للجمهور السعودي: شكرًا دار العز
المواطن - الرياض

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أشادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي باستقبال الجمهور لها ولفرقتها في مهرجان “الغناء بالفصحى” المقام على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بالرياض.

شكر على الاستقبال

وحسب ما نشرته قناة “العربية”، قالت ماجدة الرومي “نحن جميعًا من القلب جايين نغني معكم، جايين من ظروف صعبة من بلد كل مدى بتصير ظروفه مستحيلة أكثر”. وأضافت: “لكن نحن نتمسك بالحياة، ومعكم بنفرح ونغني بنتذكر إنه في بعد مطرح في هالحياة للفرح وللعطاء”، لافتة “كل واحد منا جاي من مشاكل كثيرة بس حطينا كل الأحزان على جنب حتى نجي نفرح معكم.. شكراً لدار العز، استقبلتونا مثل أهلنا شكراً على محبتكم شكراً على الاستقبال الرائع”. وشدت ماجدة الرومي، بأروع أغانيها خلال حفلها المقام ضمن مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثانية.

تفاعل الجمهور

وتغنت ماجدة بأغنيات “وعدتك”، و”بيروت” و”عيناك”، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة “كلمات”، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.  
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