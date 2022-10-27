ماسك يدخل مقر تويتر حاملًا مغسلة

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زار الملياردير إيلون ماسك، مقر شركة تويتر، وهو يحمل مغسلة.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7
— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
وظهر ماسك في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، مبتسمًا بينما يحمل مغسلة كبيرة، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل، وذلك قبل إتمام صفقة شراء تويتر، المتوقعة الجمعة.
واستطاع رجل الاعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يقوم بالاستحواذ على منصة تويتر مقابل مبلغ ضخم للغاية وصل الى 44 مليار دولار.
ويعتبر تويتر من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي.