ماسك يستعد لشراء تويتر بـ 46.5 مليار

نشرت وكالة بلومبرج، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سيتم صفقته لشراء “تويتر” البالغة 44 مليار دولار قبل حلول يوم الجمعة القادم.

ونشرت بلومبرج هذه المعلومات مستشهدة بمكالمة فيديو مسجلة بين ماسك وبين المصرفيين الممولين للصفقة.

تكاليف الصفقة

وتعهد ماسك بدفع مبلغ 46.5 مليار دولار للاستحواذ على “تويتر” وتغطية تكاليف القضية.

وتعهدت مؤسسة Morgan Stanley التمويلية، وبنك Bank of America بتقديم مبلغ 13 مليار دولار لدعم الصفقة.

صفقة تويتر

يذكر أن ماسك قام بتجديد صفقة شراء تويتر في الـ 4 من أكتوبر بمبلغ 44 مليار دولار، وبعد شهور من التقاضي قبلت الشركة العرض الجديد الذي يستند إلى شروط العقد السابق.

ويجدر الذكر أن ماسك يعتزم تقليص عدد موظفي تويتر من 7500 إلى 2500 موظف، ما نسبته 75%.