ماسك يعرض روبوته الشهير شبيه الإنسان

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يعتبره أفضل من سيارته تسلا| قابل العبقري "أوبتيموس".. روبوت الملياردير الأميركي #إيلون_ماسك الذي سيأخذ وظيفتك مستقبلا #العربية pic.twitter.com/7nwEwSgprd— العربية (@AlArabiya) October 1, 2022