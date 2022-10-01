ماسك يعرض روبوته الشهير شبيه الإنسان

يعتبره أفضل من سيارته تسلا| قابل العبقري "أوبتيموس".. روبوت الملياردير الأميركي #إيلون_ماسك الذي سيأخذ وظيفتك مستقبلا #العربية pic.twitter.com/7nwEwSgprd — العربية (@AlArabiya) October 1, 2022

أكثر قيمة من السيارات

روبوت مفيد

بارع للغاية

عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، روبوته الشهير الشبيه بالإنسان “أوبتيموس” خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي”، التي نظمتها شركة تصنيع السيارات الكهربائية.وأكد ماسك أن النشاط في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة، حسب ما نقلته قناة “العربية”.ولفت ماسك إلى أن “الهدف هو صنع روبوت مفيد، شبيه بالبشر بأسرع ما يمكن”، قائلاً: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات ذلك”. وأضاف أن الروبوتات الشبيهة بالبشر حالياً “تفتقد إلى دماغ”، موضحاً أنها لا تمتلك الذكاء للتجول في العالم بمفردها، كما أنها باهظة الثمن ويتم صنعها بكميات منخفضة.ولفت إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن أوبتيموس سيكون “روبوتاً بارعاً للغاية”، وسيتم تصنيعه بكميات كبيرة جداً، وربما ملايين الوحدات في النهاية، ومن المتوقع أن تتكلف أقل بكثير من سيارة أو بأقل من 20 ألف دولار.