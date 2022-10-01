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أكثر قيمة من سياراته

ماسك يعرض روبوته الشهير شبيه الإنسان

2022-10-01 الساعة 2:39
ماسك يعرض روبوته الشهير شبيه الإنسان
المواطن - متابعة

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عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، روبوته الشهير الشبيه بالإنسان “أوبتيموس” خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي”، التي نظمتها شركة تصنيع السيارات الكهربائية.

أكثر قيمة من السيارات

وأكد ماسك أن النشاط في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة، حسب ما نقلته قناة “العربية”.

روبوت مفيد

ولفت ماسك إلى أن “الهدف هو صنع روبوت مفيد، شبيه بالبشر بأسرع ما يمكن”، قائلاً: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات ذلك”. وأضاف أن الروبوتات الشبيهة بالبشر حالياً “تفتقد إلى دماغ”، موضحاً أنها لا تمتلك الذكاء للتجول في العالم بمفردها، كما أنها باهظة الثمن ويتم صنعها بكميات منخفضة.

بارع للغاية

ولفت إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن أوبتيموس سيكون “روبوتاً بارعاً للغاية”، وسيتم تصنيعه بكميات كبيرة جداً، وربما ملايين الوحدات في النهاية، ومن المتوقع أن تتكلف أقل بكثير من سيارة أو بأقل من 20 ألف دولار.
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