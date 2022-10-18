ماشين صح عبارة غامضة تثير تساؤلات المغردين

أثارت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، جدلًا وتساؤلات بين مرتادي موقع “تويتر”، بعد إطلاق وسم بعنوان “ماشين صح”. ماشي صح وكانت وزارة الصحة أول من أطلق هذا الوسم، إذ كتبت تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” قالت فيها “شكرًا محمد لأنك ماشي صح.. ماشين صح”. وعقب ذلك، قال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على “تويتر” أيضًا” “شكراً خالد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”. كما كتب حساب هيئة الهلال الأحمر “شكراً فهد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”، وشاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقول: “شكراً عبدالله لأنك ماشي صح”. حملة للتوعية وأثارت هذه التغريدات تساؤلات المغردين، حول معناها، ملمحين أنها يمكن أن تكون حملة سيتم الإعلان عنها للتوعية من أمر ما. كما شارك المغردون بتغريدات في نفس السياق، موجهين الشكر لأنفسهم، لكن لا يزال الأمر غامضًا بالنسبة لهم.