مافيا مغربية تحول حياة أميرة هولندية لـ جحيم

كشف موقع “فانيتاتيس” تهديدات تلقتها ولية عهد هولندا الأميرة كاترينا أماليا حولت حياتها إلى جحيم من قبل مافيا مغربية.

وقال الموقع في تقرير له: ظهر اسمها فجأة هذا الصيف في محادثات بين عناصر من الجريمة المنظمة اعترضتها الشرطة الهولندية وقد تكون ولية عهد هولندا الأميرة كاثرين أماليا، هدفا لأخطر مهربي المخدرات الذين عرفتهم البلاد منذ سنوات.

وبحسب التقرير، تعاملت السلطات مع هذه التهديدات بالاختطاف أو الهجوم على محمل الجد نظرًا لمعرفتها بهذه الجماعات وقائدها.

عزل الأميرة

وأوضح التقرير أن أماليا التي تبلغ من العمر 18 عاما ، اضطرت فجأة إلى عزل نفسها في المقر الرسمي لوالديها، الملوك ويليم ألكسندر وماكسيما، في لاهاي، وقامت بتغيير جذري في الحياة التي عاشتها حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن الأميرة ألغت مخططاتها للانتقال بالقرب من جامعة أمستردام، حيث تدرس السياسة وعلم النفس والقانون والاقتصاد، وأصبحت تتلقى حاليًا حماية من أفضل عملاء الأمن في هولندا، ولكن مع ذلك، فإن هذا لا يكفي للسماح لها بالمُضي قدما في حياتها.

وقالت صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية التي كشفت خبر التهديدات إن لدى فريق الاستخبارات الجنائية التابع للإدارة الوطنية للتحقيقات الجنائية، معلومات تفيد بأن التهديد قد ازداد ضد أماليا وضد رئيس الوزراء مارك روته، وكلاهما مستهدف من قبل الجريمة المنظمة.

ورقة مساومة

وتعتقد الشرطة ومحللوها، أن الجريمة المنظمة تعتبر أماليا وروته، ورقة مساومة مناسبة لإخراج قادتهم وأتباعهم الآخرين خلف القضبان من السجن، وخاصة رضوان تاغي زعيم “المافيا المغربية” وهي المجموعة الأكثر خطورة.

وأوضحت أنه خطط بالفعل للفرار من السجن، ولكن حتى الآن كل المحاولات باءت بالفشل، لذلك يمكن أن تكون خطة منظمته كما يعتقد “الأميرة مقابل المجرم”.

وتم القبض على تاغي في عام 2019 في دبي، وهو موجود بالفعل في هولندا كأحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة كبرى ضد 18 شخصا، لسلسلة من جرائم القتل، ومحاولات القتل خلال الحرب بين الجماعات المنظمة، المعروفة باسم “المافيا المغربية”.