ماكرون: أمريكا تبيع الغاز بسعر 3 أضعاف لأوروبا

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انتقد الرئيس الفرنسي سياسة تسعير الغاز الأمريكي لدول أوروبا، مشيرًا إلى أن واشنطن تبيع الغاز بسعر أعلى 3 مرات من سعره داخل الولايات المتحدة.
وانتقد ماكرون المعايير الأمريكية المزدوجة في تحديد أسعار الغاز إلى أوروبا، داعيًا إلى عدم استغلال الوضع الناتج عن توقف إمدادات الغاز الروسية.
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي: إن شتاء 2023- 2024، سيكون أصعب من الشتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز.
وأضاف موجهًا رسالة لأمريكا: “أقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين.. بروح الصداقة أنتم رائعون.. تزودونا بالطاقة والغاز.. لكن هناك أمر لا يمكن أن يستمر.. لن ندفع 4 أضعاف السعر الذي تبيعونه لمصنعيكم.. لأن هذا لا يطابق المعنى الذي نعطيه للصداقة”.
كما أعلن ماكرون في وقت سابق، على هامش اجتماع “المجموعة السياسية الأوروبية”، أن الاتحاد الأوروبي سيضع آليات للتضامن المالي، مشددًا على ضرورة الخروج بسرعة من الوقود الأحفوري وإنتاج أكثر للطاقة المتجددة والنووية.