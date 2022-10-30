مانشستر يونايتد يتقدم على وستهام بالشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف ماركوس راشفورد في الشوط الأول أمام فريق وست هام يونايتد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

هدف الشوط الأول

أحرز ماركوس راشفورد الهدف في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول.

قال ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد: إن العمل مع الهولندي إيرك تن هاج المدير الفني للفريق الإنجليزي يعد بمثابة متعة، حيث يعود اللاعب لمستواه تدريجيًّا.

موسم التحديات

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن موسم 2021/ 2022 كان مليئًا بالتحديات للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

أهدر ضربة جزاء في نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 في المباراة التي خسرها الفريق أمام إيطاليا، وقدم أداءً سيئًا وتعرض لانتقادات عدة.