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ضمن منافسات الجولة العاشرة

مانشستر يونايتد يعبر إيفرتون بثنائية

2022-10-09 الساعة 11:36
مانشستر يونايتد يعبر إيفرتون بثنائية
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

مانشستر يونايتد يتقدم:

وبدأت مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق تسديدة قوية من ألكيس أيوبي.  
أليكس أيوبي
أليكس – المصدر @premierleague
وانتفض الشياطين الحمر، ومرر مارسيال كرة بينية مميزة لأنتوني، لينفرد بالحارس بيكفورد ويحرز التعادل عند الدقيقة 15، وكاد إريكسن أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 20، ولكن الحارس تألق وأبعدها. وراوغ مارسيال مدافعو إيفرتون وانفرد بالحارس، إلا أنه أبعد الكرة، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 28، ويُشارك كريستيانو رونالدو بدلًا منه، وظهر هجوميًّا للمرة الأولى عند الدقيقة 41 بتسديدة أمسكها الحارس.  
أنتوني
أنتوني – المصدر @ManUtd
وأضاع كاسيميرو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من راشفورد، قبل أن ينجح رونالدو في هز الشباك عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إيفرتون ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2/ 1.
كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @ManUtd

محاولات مستمرة:

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق كاسيميرو كرة مرت بعيدًا عند الدقيقة 53، ولعب رونالدو رأسية ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 59، وظهر إيفرتون عند الدقيقة 70 برأسية من أونانا مرت أعلى العارضة. ومرر رونالدو الكرة لإريكسن سددها بقوة عند الدقيقة 74، وسدد راشفورد كرة أرضية مرت بجوار القائم، قبل أن يحرز الهدف الثالث، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بهزيمة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد بثنائية. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقطة، ليتواجد في المركز الـ12.
إيفرتون ضد يونايتد
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd
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