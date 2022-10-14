مانشستر يونايتد يهزم أومونيا بشق الأنفس

مانشستر يونايتد يفوز بصعوبة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة الدوري الأوروبي.وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق مان يونايتد الذي حاول عبر هجمات البرتغالي برونو فيرنانديز ومواطنه كريستيانو رونالدو إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس النيجيري فرانسيس أوزوهو الذي أنقذ مرمى نادي أومونيا في الكثير من المناسبات.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل الحارس فرانسيس تألقه وأنقذ مرمى فريقه أومونيا في الكثير من المناسبات. وبعد معاناة، تمكن نادي مان يونايتد من إحراز الهدف الأول عبر لاعبه الإسكتلندي سكوت مكتوميناي بالدقيقة الـ92 من تصويبة مخادعة.رصيد اليونايتد أصبح بعد الفوز 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، ويتواجد أومونيا متذيلًا الترتيب في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.