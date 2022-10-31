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حول تجديد عقده

مانشستر يونايتد يُفاجئ دي خيا

2022-10-31 الساعة 5:05
مانشستر يونايتد يُفاجئ دي خيا
المواطن - محمد سمعه

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اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا من أجل حسم مصير حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا مع الفريق الأول بالنادي.

وسينتهي عقد دي خيا في صيف 2023، لكن مان يونايتد لديه خيار التجديد للاعب لمدة سنة أخرى.

وتحدث المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لليونايتد عن مصير دي خيا قائلًا: ” أعتقد الآن الوقت ليس مناسبًا لدينا كأس عالم وسنفكر في الأمر بعد نهاية المونديال، لا شك أن دي خيا حارس مرمى كبير ومهم بفريقي”.

وأضاف تين هاج: ” دي خيا لاعب معطاء وبإمكانه إحداث مزيد من التطور”.

يذكر أن دي خيا كان ساهم بشكل كبير في فوز مان يونايتد على وست هام يونايتد أمس بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي، حيث أنقذ شباكه من الكثير من الفرص المحققة لفريق وست هام طوال الـ90 دقيقة.

فوز مانشستر يونايتد

فوز مانشستر يونايتد على وست هام أمس الأحد رفع رصيد مانشستر إلى النقطة 23 محتلًّا المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 14 محتلًّا المركز 13.

دي خيا - مانشستر يونايتد

وسيواجه يونايتد، فريق أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان دي خيا سبق له وأن شارك مع المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث وصل المنتخب الإسباني إلى دور ثمن النهائي ثم ودع البطولة على يد المنتخب الروسي صاحب الضيافة.

مانشستر يونايتد - ماركوس راشفورد

 

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