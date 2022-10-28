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مانشستر يونايتد يُمطر شباك شيريف بثلاثية

2022-10-28 الساعة 12:29
مانشستر يونايتد يُمطر شباك شيريف بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا مهمًا على نادي شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ بطولة الدوري الأوروبي.

ثلاثية لـ مانشستر يونايتد

البرتغالي ديوغو دالوت كان نجح في إحراز الهدف الأول لليونايتد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح مان يونايتد في إحراز هدفين عبر اللاعبين الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقتين الـ65 والـ82.

مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مان يونايتد في إنجلترا.

وأصبح رصيد مان يونايتد بعد الفوز 12 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بينما يتواجد فريق شيريف تيراسبول بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول

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