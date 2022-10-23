مبادرة جسري تزيد جاذبية الاستثمارات الحيوية

أعلن رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، أن مبادرة جسري تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية الاستثمارات بالقطاعات الحيوية.

مبادرة جسري

وأوضح حريري أنه في ظل سعي قيادتنا لجعل المملكة حلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية تطلق مبادرة جسري التي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية الاستثمارات بالقطاعات الحيوية.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إن موانئ بدورها الحيوي تدعم سلاسل الإمداد من خلال ربطها أكثر بموانئ عالمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

حلقة وصل

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية؛ بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسٍ وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، مبينًا أنها من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها في تمكين المستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة؛ الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.

تمكين المملكة

أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن المبادرة ستُسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًّا بحلول عام 2030م.