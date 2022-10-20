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مبادرة مستقبل الاستثمار تستقطب شركات أمريكية

2022-10-20 الساعة 6:05
مبادرة مستقبل الاستثمار تستقطب شركات أمريكية
المواطن -الرياض

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أفادت سي إن بي سي بأن الإدارة الأمريكية فشلت في إثناء الشركات الأمريكية عن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المقررة الأسبوع المقبل بالرياض.

حدث اقتصادي مهم

أوضحت مصادر، للمنصة الإخبارية الأمريكية الشهيرة، أنه من المقرر أن تظهر الشركات الأمريكية بكامل قوتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الأسبوع المقبل بالرياض، والذي استقطب رجال الأعمال التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين.

واعتبرت المصادر أن هذا الحدث تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء، مهم جدًّا بالنسبة لهذه الشركات، موضحة أن هذه المبادرة بمثابة عرض للفرص التجارية في المملكة.

فشل بايدن

أقر المسؤولون بأن الوقت قد فات للتأثير على إقبال رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين في مؤتمر هذا العام، والذي يبدأ في 25 أكتوبر في الرياض، حتى لو أرادت الإدارة الأمريكية بالتدخل.

ويستعد تجمع دولي، يضم مجموعة من رؤساء الشركات الدولية وعقولاً حائزة على جائزة نوبل العالمية، للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها السادسة، الذي سيعقد في الرياض نهاية أكتوبر الحالي، تحت شعار -الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد- لوضع الحلول المستدامة أمام التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه العالم في الفترة الراهنة.

أهم أهداف المبادرة

كشف ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن بلوغ عدد المشاركين نحو 6 آلاف، فيما يصل عدد المتحدثين نحو 500 في جلسات المبادرة التي تبلغ 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، بالإضافة إلى 30 ورشة عمل، و4 قمم مصغرة، موزعة على مدى الأيام الـ3، لمناقشة مواضيع رئيسية، أبرزها موازنة النجاح، مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في العالم، وما يواجه القادة في محاولتهم لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والتحديات المستعصية وغير المتوقعة، وفقًا لواس.

وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وملتقى سنوياً، تجمع المستثمرين والمبتكرين والقادة من جميع أنحاء العالم الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.

وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية، وتعمل مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقها في 2017 على مواصلة بناء شبكة فعّالة، تضم أهم الأطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

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