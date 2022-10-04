مباراة الفتح وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي

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مباراة #الفتح_أبها هي الأكثر في دقائق اللعب الفعلية في الجولة الخامسة. (55:05) دقيقة ⚽️🔝 pic.twitter.com/zbqUwmsYCl— دوري روشن السعودي (@SPL) October 4, 2022