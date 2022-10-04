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ضمن منافسات الجولة الخامسة

مباراة الفتح وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي

2022-10-04 الساعة 3:51
مباراة الفتح وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - الرياض

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تُعد مباراة الفتح وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.  

الفتح وأبها.. الأكثر دقائق لعب فعلي

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الفتح وأبها في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 55:05 دقيقة فعلية.  
الفتح وأبها
جانب من المباراة – المصدر spl
ولعب الفتح وأبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها؛ توفيق بوحميد، فراس البريكان وأيمن الخليف عند الدقائق 5، 61 و84.  
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك. ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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