مباراة الهلال والشباب الأكثر دقائق لعب فعلي

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال والشباب في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 56:09 دقيقة فعلية.
ولعب الهلال والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم للأزرق موسى ماريغا، وسجل كارلوس جونيور التعادل.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.