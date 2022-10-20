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مبكو تبدأ الإجراءات لمصنع الورق باستثمارات ضخمة

2022-10-20 الساعة 11:53
مبكو تبدأ الإجراءات لمصنع الورق باستثمارات ضخمة
المواطن - الرياض

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وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) على البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويًّا، وهي ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية لمبكو، ومعدل عائد داخلي متوقع 15% وجدول زمني متوقع 33 شهرًا للبدء في الإنتاج من تاريخ انطلاق أعمال المشروع.

وبحسب موقع السوق المالية، تداول، سيضاعف ذلك من مبيعات شركة مبكو ويعزز قدرتها التنافسية بالحصول على أحدث تقنيه لصناعة ورق الكرتون وستكون الماكينة الجديدة للمشروع هي أحدث وأسرع وأكبر ماكينة إنتاج ورق كرتون في الشرق الأوسط، وستتخصص الماكينة في إنتاج ورق الكرتون الخفيف لتكون الشركة الأكبر في المنطقة لهذه النوعية من الورق.

استثمارات ضخمة

يعتمد المشروع على المواد الخام من الورق المعاد تدويره، ما يحافظ على البيئة ويعزز الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وسط توقعات بأن تصل استثمارات المشروع إلى مليار ونصف ريال، وسيتم تحديد الميزانية النهائية للمشروع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى.

وتشمل المرحلة الحالية إنهاء دراسات الجدوى ، والتواصل مع المؤسسات المالية، واختيار الشريك التقني للمشروع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خطط استراتيجية

المشروع يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لمواصلة ريادتها على المستوى الإقليمي، والمساهمة الفاعلة في الصناعة الوطنية.

وتستهدف هذه التوسعات السوق المحلية والأسواق العالمية، وخدمة اقتصاد المملكة بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن المفترض الإعلان عن التطورات الخاصة بالمشروع وأي أثر مالي متوقع في حينه.

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