مبيعات السعودية للأنابيب تصل إلى 20 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية لفترة تصل إلى 9 أشهر، تنتهي في 30 سبتمبر 2022.

ارتفاع صافي الخسائر

وبلغ إجمالي المبيعات في الربع الحالي 20.1 مليون ريال، ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض حجم الطلب لتباطؤ المشاريع وارتفاع تكلفة المبيعات.

وبمقارنة صافي الخسائر بالربع الحالي بسابقه، نجد انخفاض صافي الخسائر بسبب ارتفاع مبيعات الأنابيب بشكل عام، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، بحسب تداول.