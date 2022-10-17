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مع ختام الليلة العاشرة

مبيعات مزاد الصقور تتجاوز المليون و600 ألف

2022-10-17 الساعة 1:17
مبيعات مزاد الصقور تتجاوز المليون و600 ألف
المواطن - واس

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تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز المليون وستمئة ألف ريال مع ختام الليلة العاشرة للمزاد؛ الذي يُنظم بنسخته الثالثة ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

بيع 3 صقور:

وشهدت الليلة بيع ثلاثة صقور بمبلغ ٢٢٣ ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات إلى مليون وستمئة وسبعة آلاف ريال. وانطلق المزاد بالصقر الأول قرناس شاهين طرح سكاكا للطواريح سعد عايد الشراري وعبدالله مرخي الشراري ومشاري مسلم الشراري، وبيع بمبلغ ٢٧ ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني قرناس شاهين طرح طريف للطاروح مبروك عقلا الشراري، وبيع بمبلغ ٤٠ ألف ريال. وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح بدر للطاروح أحمد سعد الكبيدي، وبيع بمبلغ ١٥٦ ألف ريال. وعقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور؛ وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقارين والطواريح.

مزايا للطواريح:

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم. وبعد بيع الصقر يركب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
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