Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في ختام ليلته الـ7

مبيعات مزاد نادي الصقور تتجاوز المليون ريال

2022-10-13 الساعة 4:02
مبيعات مزاد نادي الصقور تتجاوز المليون ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تجاوزت مبيعات النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي مليون ريال، بعد بيع 3 صقور بـ336 ألف ريال، حتى الآن، مليوناً و112 ألف ريال.

منافسة مثيرة

وجاءت انطلاقة الليلة السابعة للمزاد؛ الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، من خلال الصقر الأول قرناس شاهين طرح الدبدبة للطاروح طلال عبدالله الدوسري، وبيع بمبلغ 27 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة مثيرة على الصقر الثاني فرخ شاهين ظهرة حفر الباطن للطاروحين ناصر حمدان الحريجي وسعد صلال البذالي وبيع بمبلغ 128 ألف ريال، وبذات الإثارة، تم عرض الصقر الثالث فرخ شاهين طرح (القلت غرب حفر الباطن) للطاروح فهد عيد الرشيدي وبيع بمبلغ 181 ألف ريال؛ ليصبح أغلى صقر في النسخة الحالية حتى الآن. وعقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور وفاز به أحد الصقارين من حضور المزاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي.

مزايا للطواريح

ويقدم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فرقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم. وبعد بيع الصقر يركب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه