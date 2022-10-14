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قد توقف أبل إنتاج هذه السلسة لاحقًا 

مبيعات iPhone 14 Plus مخيبة للآمال 

2022-10-14 الساعة 8:31
مبيعات iPhone 14 Plus مخيبة للآمال 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت التقارير التكنولوجية: إن هاتف iPhone 14 Plus الذي أطلقته عملاق التكنولوجيا أبل لا يحظى بقبول كبير، وقد جاءت مبيعاته منخفضة بشكل غير متوقع. وقال تقرير حديث لـ DigiTimes: إن مبيعات iPhone 14 وiPhone 14 Plus لم تسجل نجاحًا لافتًا مقارنة بهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max. وقالت مصادر من داخل شركة آبل لموقع MacRumors التكنولوجي: إن أداء المبيعات بين طرازات هواتف آيفون 14 برو، والموديلات الأخرى من آيفون 14، جاءت متباينة بشكل كبير للغاية. ومن المحتمل أن تسجل إجمالي شحنات طراز Phone 14 نفس مبيعات سابقتها من تشكيلة iPhone 13.

أبل قد توقف إنتاج هذه الهواتف

وقال التقرير: إنه إذا ظلت مبيعات كل من iPhone 14 و iPhone 14 Plus ثابتة على هذا النحو، فمن المحتمل أن تقطع شركة أبل تصنيع هذه الأجهزة في النصف الثاني من شهر أكتوبر. مبيعات iPhone 14 Plus مخيبة للآمال  وأضافت أنه إذا انخفضت الطلبات بقوة أكبر مما كان متوقعًا، فقد ينخفض ​​إجمالي شحنات تشكيلة iPhone 14 كلها بحلول نهاية العام مقارنة بسلسلة iPhone 13 في نفس الإطار الزمني العام الماضي. ويتميز iPhone 14 Plus بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ونظام كاميرا مزدوج مطور، وخاصية مكالمات الطوارئ Emergency SOS عبر القمر الصناعي ومعالج A15 Bionic، وعمر بطارية محسّن. ويتواجد بألوان مثل أسود منتصف الليل والأزرق وضوء النجوم والأرجواني والأحمر بسعة تخزين 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت.
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