متحف الدينار شاهد على تطور العملات بالمملكة

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يضم متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة العديد من العملات السعودية على مر العصور ويعد المتحف شاهد عيان على مراحل تطور العملات السعودية المختلفة سواءً الورقية أو المعدنية منها الفضية والنحاسية والذهبية والنيكلية.
#ديرتنا | من "متحف الدينار الإسلامي" بمكة المكرمة.. نشاهد مراحل تطور العملات السعودية ومختلف اصداراتها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/NhTQPTQ03C
— قناة السعودية (@saudiatv) October 22, 2022
قال محمد نتو صاحب متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة في حديث إلى برنامج ديرتنا عبر قناة السعودية، إن المتحف يعتبر من أقدم المتاحف في مكة ويقدم للزوار المعلومات عن العملات السعودية بمختلف إصداراتها ومراحل تطورها وتواريخ طباعتها.
وأضاف محمد نتو إن المتحف يهتم بالعملات الإسلامية في المقام الأول وآخر ما تحصل عليه المتحف دنانير ذهبية وجدت في منطقة ينبع وهي فاطمية ضربت في مكة المكرمة.
فضلًا عن عملات ودنانير من صدر الإسلام مرورًا بالعهدين الأموي والعباسي والدينار البيزنطي والرومي والعملات السعودية.
وأكد صاحب متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة أن العملات الورقية لها مكان كبير في المتحف وهي متنوعة منذ تأسيس المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.