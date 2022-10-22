Icon

تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مكة المكرمة

متحف الدينار شاهد على تطور العملات بالمملكة

2022-10-22 الساعة 12:22
متحف الدينار شاهد على تطور العملات بالمملكة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يضم متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة العديد من العملات السعودية على مر العصور ويعد المتحف شاهد عيان على مراحل تطور العملات السعودية المختلفة سواءً الورقية أو المعدنية منها الفضية والنحاسية والذهبية والنيكلية.

معلومات للزوار

قال محمد نتو صاحب متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة في حديث إلى برنامج ديرتنا عبر قناة السعودية، إن المتحف يعتبر من أقدم المتاحف في مكة ويقدم للزوار المعلومات عن العملات السعودية بمختلف إصداراتها ومراحل تطورها وتواريخ طباعتها.

العملات الإسلامية

وأضاف محمد نتو إن المتحف يهتم بالعملات الإسلامية في المقام الأول وآخر ما تحصل عليه المتحف دنانير ذهبية وجدت في منطقة ينبع وهي فاطمية ضربت في مكة المكرمة.

فضلًا عن عملات ودنانير من صدر الإسلام مرورًا بالعهدين الأموي والعباسي والدينار البيزنطي والرومي والعملات السعودية.

العملة السعودية

وأكد صاحب متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة أن العملات الورقية لها مكان كبير في المتحف وهي متنوعة منذ تأسيس المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه