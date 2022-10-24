متحور جديد لـ كورونا بالسعودية وتوصيات للوقاية

كشفت هيئة الصحة العامة في المملكة، وقاية، عن رصد متحور XBB الفرعي من أوميكرون في عدد محدود من العينات الإيجابية، وأكدت أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة.

وأوضحت الهيئة، على صفحتها عبر موقع تويتر، أن إصابة الحالات التنفسية تنشط خلال فصل الشتاء.. ونؤكد أهمية استكمال جرعات لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية.

استكمال الجرعات

نبهت هيئة الصحة العامة أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وأشارت الهيئة إلى أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية للقاح الإنفلونزا، خاصة لمن يعانون من مضاعفات مرضية، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوهت بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة، فضلًا عن حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.