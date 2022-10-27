متحور كورونا XBB يدخل الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور «XBB» من فيروس كورونا، والذي تم رصده في عدد من دول العالم والمنطقة.
وأكدت الوزارة أن ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمراً طبيعياً، حيث طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن، وهو أمر لا يدعو إلى القلق.
ولفتت إلى أن الفرق الفنية في قطاعات الوزارة تواصل جهودها في متابعة المستجدات الخاصة بمرض كوفيد-19.
وطمأنت إلى أن المؤشرات والمعايير الوبائية تدل على استقرار الأوضاع داخل الكويت في الوقت الراهن، منوهة إلى أن تدابير الصحة العامة وإرشادات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال واحدة، مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا.
يذكر أن هيئة الصحة العامة في المملكة “وقاية” كشفت في وقت سابق، عن رصد متحور XBB الفرعي من أوميكرون في عدد محدود من العينات الإيجابية.
وأكدت أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة.