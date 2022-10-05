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متطلبات شهادة الكفاءة لفرق دوري روشن

2022-10-05 الساعة 3:20
متطلبات شهادة الكفاءة لفرق دوري روشن
المواطن - الرياض

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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية برئاسة عبدالله كبوها، اليوم الأربعاء، عن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لفرق دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

نطاق الشهادة لأندية دوري روشن ويلو

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية أنه يُشترط على أندية دوري روشن ودوري يلو سداد الالتزامات المالية كافة، المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2022، وسداد الرواتب حتى 31 أكتوبر 2022. وتشمل الالتزامات المالية، ذمم دائنة لكل من؛ لاعبين، أندية، موظفين ومدربين، مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية ومستحقات الصندوق الرياضي، بالإضافة إلى حصة الوكلاء.
كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية
كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية
وجاءت حصة الوكلاء حسب الشروط التالية، أن يكون الوسيط مسجلًا لدى اتحاد الكرة ويحمل رخصة سارية المفعول، وجود عقد تمثيل، إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، وجود اسمه في العقد، عدم وجود تضارب مصالح وعدم تجاوز عمولته للنسبة المحددة. وتشمل البنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو، ويُعد آخر موعد لسداد الالتزامات المالية يوم 23 يناير 2023.
عبدالله كبوها
عبدالله كبوها

اشتراطات الحصول على الشهادة

وكشفت لجنة الكفاءة المالية عن 4 اشتراطات لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة للفترة المقبلة، وهي؛ الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى 30 سبتمبر الجاري. والالتزامات التي تم تسدد حتى 30 سبتمبر، في حال أصبحت قضايا لاحقًا بعد هذا التاريخ، فعلى النادي سدادها ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة، يشير إلى تأجيل السداد أو كسب النادي للقضية، وستعلن اللجنة عن الالتزامات التي أصبحت قضايا منظورة بعد هذا التاريخ عددًا ومبلغًا. وسيكون آخر موعد لسداد الالتزامات قبل 5 أيام من انتهاء فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى، كما أن المطالبات بين الأندية أو الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية، يجب تقديمها إلى اللجنة قبل 10 نوفمبر عبر البريد أو سيتم ترحيلها للفترة التي تليها.
شهادة الكفاءة المالية
متطلبات الشهادة – المصدر @gsaksa
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