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يناقش مجموعة من القضايا والحالات الاجتماعية المهمة

متعة أن تكون في الثلاثين

2022-10-17 الساعة 4:27
متعة أن تكون في الثلاثين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
يبحث الكثيرون عن كتاب متعة أن تكون في الثلاثين، حتى أنه قد تصدر محرك البحث قوقل لما يناقشه من قضايا وحالات اجتماعية مهمة، وقد ترجمته إلى العربية علا ديوب.

ملخص متعة أن تكون في الثلاثين

يناقش الكتاب انتقال الشخص للمرحلة العمرية الثلاثينية، ويتضمن بين دفتيه مجموعة من القصص الواقعية لأشخاص في عمر الثلاثين، ويجب أن يخرج القارئ بعد قراءة هذا الكتاب وهو مدرك تمامًا أن عمر الثلاثين هو من أفضل الأعمار التي يمر بها الإنسان. ويعرج كتاب متعة أن تكون في الثلاثين على تجارب الفقد والألم والطلاق والخسارات الصحية والنفسية، وهو عبارة عن جرعة خفيفة في ١٥٠ صفحة من الترجمات لمقالات مختلفة.

مقدمة الكتاب

تقول مقدمة الكتاب: حين تبلغ الثلاثين، سيغدو من المستحيل أن تعمل في وظيفة تكرهها أو تعامل جسدك باستخفاف، ستبدأ بالشعور بشكل أقوى، ستكون متصلًا بشكل أكبر مع جسدك وقلبك وروحك، في ثلاثينياتك ستتوقف عن مخادعة الآخرين ومخادعة نفسك، في ثلاثينياتك تعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون. ملخص متعة أن تكون في الثلاثين

تقييم القراء

حصل الكتاب على تقييم جيد للغاية وصل إلى 3.4 من 5 على موقع good reads، وقالت المراجعات عنه: كتاب خفيف يتحدث عن أمور جوهرية قد يواجهها الفرد عند دخوله للثلاثين، ويتحدث عن التأقلم مع التغيرات في الحياة، ومواجهة الصعوبات والعناية بالنفس. وقال آخر: يركز الكتاب على فكرة أنه لم يفت الأوان، وقد يجعلك تراجع مخاوفك عوضًا عن مواجهتها.

شراء الكتاب 

يتوفر الكتاب المترجم في المكتبات السعودية مثل مكتبة جرير بسعر 72 ريالًا، كما يتوفر أيضًا أونلاين بصيغة الـ PDF. ملخص متعة أن تكون في الثلاثين
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