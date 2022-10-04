مجسمات تحاكي آثار المملكة بمعرض الكتاب

فيديو | هيئة التراث تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب بمجسمات تحاكي الآثار المكتشفة في المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/a5OKlJ3JP0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2022

جناح تراثي مميز

المستكشف الصغير

تشارك هيئة التراث في معرض الرياض الدولي للكتاب، بمجسمات متنوعة تحاكي الآثار المكتشفة في المملكة، والتي تعكس عمق تاريخها وموطنها الجغرافي.وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، شاركت هيئة التراث في معرض الكتاب بجناح مميز، حظى بشخصية مبتكرة بزي تاريخي لتعريف الناس بقرية الفاو في منطقة نجد، وهي قرية أثرية تحتوي على صخور ونقوش قديمة.كما أقامت هيئة التراث في المعرض الدولي للكتاب ٢٠٢٢، فعالية للطفل تحت مسمى “المستكشف الصغير”، التي تمكنه من تعلم واكتشاف القطع الأثرية. وأشاد زائرو المعرض بجناح هيئة التراث، وقالت إحدى الزائرات إن المملكة تزخر بالثقافة والآثار القديمة في المدن الكثيرة، مستشهدة بنحت الحجر الصخري، ونحت الجمل بالجوف، وآثار العلا.