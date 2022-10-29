مجلس إشراف على تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشكل مجلس إشراف على المحتوى الخاص بتويتر بعد ساعات من استحواذه على المنصة.

وأضاف ماسك: أن القرار الجديد يأتي من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة، وفقا لموقع العربية نت.

مجلس إشراف

وغرّد صاحب تيسلا، قائلًا: إن العصفور الأزرق سيشكّل مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير.

وتابع: أنه لن يتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس.

كذلك ذكر ماسك أنه سيتم تحرير أي شخص تم حظره لأسباب بسيطة من سجن تويتر، وفق قوله.

أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان ماسك رسمياً المالك الجديد للشركة العملاقة، مقيلاً عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.