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تهديد خطير لعملية السلام

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على ميناء الضبة

2022-10-27 الساعة 6:23
مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على ميناء الضبة
المواطن - واس

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أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن إدانتهم بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي حيث كانت ترسو ناقلة نفط.

تهديد خطير

وعد الأعضاء، في بيان صحفي اليوم، هذه الهجمات تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

تفاقم المعاناة

وشدد الأعضاء على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وجدد الأعضاء دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.

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