محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة تتلقى علاجها داخل مصر ولم تسافر لأي مكان.

لم تغادر مصر

وقال قنطوش في تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الفنانه شيرين لم تغادر مصر للعلاج وهي مازلت داخل مصر وبصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح.

جاء ذلك بعد ساعات من تداول أنباء بشأن سفر الفنانة برعاية الدولة لتلقي العلاج بالخارج.

وشيرين عبدالوهاب تتلقى العلاج حاليا في إحدى المستشفيات النفسية بسبب تعاطيها إدمان، وفق تصريحات متلفزة لأسرتها.