محطات مهمة في مسيرة الشورى

فيديو | "أمرهم شورى بينهم".. مبدأ بني مجلس الشورى عليه منذ تأسيس الملك عبدالعزيز له#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UuafWIRL1I — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2022

نمو الدولة

أهمية خطاب الملك

افتتاح الدورة الثامنة

“أمرهم شورى بينهم” كان هذا المبدأ السامي هو الأساس الذي قام وبُني عليه مجلس الشورى منذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1924.وحسب تقرير لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، مر مجلس الشورى خلال 9 عقود بمحطات مهمة، وواكب نمو وتطور الدولة، حيث يمارس دوره التشريعي والرقابي عبر دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات، ومناقشة تقارير الأداء للوزارات والأجهزة الحكومية. وحرص مجلس الشورى على مواكبة عجلة التطوير والتحديث من خلال رفع عدد لجان المجلس إلى 15 لجنة، وبلغ عدد قرارات المجلس في الدورة السابقة نحو 400 قرار.ولخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أهمية كبيرة إذ يعد إطارًا لسياسة المملكة الداخلية والخارجية ومحددًا للأولويات خلال المراحل المقبلة لتحقيق طموحات المملكة التي لا حدود لها عبر رؤية 2030. ويحظى المجلس باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، ممّا يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في مجلس الشورى.ويفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي. وسيلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – عبر الاتصال المرئي – الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة. وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.