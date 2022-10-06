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في قضية برامج الهجرة

محكمة أمريكية تخذل بايدن

2022-10-06 الساعة 5:42
محكمة أمريكية تخذل بايدن
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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حكمت محكمة أمريكية بعدم قانونية برنامج تابع للديمقراطين يخص الهجرة، يعود لعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وأراد جو بايدن إعادته على الساحة السياسية، وأنصف هذا الحكم أيضًا قرارات دونالد ترامب المتخذة إبان حكمه للولايات المتحدة. وانتقد جو بايدن الجمهوريين في حركة MAGA (جعل أمريكا عظيمة مجددًا) لمهاجمتهم برنامج DACA أو داكا وهو عبارة عن سياسة هجرة أميركية تسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة (حتى لو عن طريق غير شرعي)، بالتمتع بفترة تأجيل ترحيلهم، وهي مدة قابلة للتجديد أيضًا، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل كذلك، وقد سجل في هذا البرنامج 800 ألف شخص. محكمة أمريكية تنصف ترامب على بايدن  وضغط الجمهوريون أمام المحكمة من أجل إنهاء هذا البرنامج، وبالفعل أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة، قرارها بأنه غير قانوني.

قصة قانون داكا 

وفي الواقع، كلن قد أصدر باراك أوباما هذا البرنامج قبيل انتهاء فترة ولايته الرئاسية، ومع صعود دونالد ترامب للحكم، ألغته إدارته في يونيو 2017، وبالتالي أصبح وضع مئات الآف من المسجلين في البرنامج والذي وصل عددهم لـ800 ألف غير معروف، وأُطلق عليهم لقب الحالمين؛ لأن القانون داكا لم يتم تمريره وباتوا في طي النسيان لسنوات. ومع صعود جو بايدن، أصدرت إدارته مراجعة لبرنامج داكا لمنع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. محكمة أمريكية تخذل بايدن - المواطن وحاليًا أيد حكم المحكمة المكونة من 3 قضاة، قرار ترامب المتمثل بمنع تقدم أي شخص جديد للتسجيل في البرنامج، لكنه ترك المسجلين الحاليين يستمتعون بالفترة المتبقية لهم مع منعهم التجديد بعد ذلك.

خيبة أمل بايدن  

وقال بايدن تعليقًا على حكم المحكمة: أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة التي ترى أن داكا غير قانوني وقد جاء الحكم لينصف الجهود المستمرة التي يبذلها مسؤولو الدولة الجمهوريون لتجريد متلقي DACA من الحماية وتراخيص العمل. وتابع: هذا القرار هو مجرد مثال آخر على الأجندة المتطرفة التي يدفعها المسؤولون الجمهوريون من مؤيدي حركة MAGA. محكمة أمريكية تنصف ترامب على بايدن  ومن المتوقع على نطاق واسع أن يذهب قانون برنامج داكا إلى المحكمة العليا.
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