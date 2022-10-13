محلل: إيران ستحاول إثارة العنف بالمنطقة

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وأضاف جريجوري، في حديث تلفزيوني لقناة “السعودية” مساء أمس الأربعاء، إن إيران ستحاول في الفترة المقبلة إثارة أعمال عنف في بعض البلدان التي يمكنها التدخل فيها عبر مساعديها مثل العراق واليمن.
#الموقف | استاذ الشؤون الدولية – جريجوري غوز : أمريكيا لا تريد تطور التأثير الإيراني في المنطقة. @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/ZdshF056LX— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2022