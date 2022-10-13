محلل: إيران ستحاول إثارة العنف بالمنطقة

#الموقف | استاذ الشؤون الدولية – جريجوري غوز : أمريكيا لا تريد تطور التأثير الإيراني في المنطقة. @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/ZdshF056LX — قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2022

تأثير إيران

أسعار النفط

أفاد أستاذ الشؤون الدولية جريجوري غوز، بأنه لا يرى أن هناك خياراً سيؤدي إلى نتائج إيجابية بعد فشل المفاوضات في الملف النووي مع إيران.وأضاف جريجوري، في حديث تلفزيوني لقناة “السعودية” مساء أمس الأربعاء، إن إيران ستحاول في الفترة المقبلة إثارة أعمال عنف في بعض البلدان التي يمكنها التدخل فيها عبر مساعديها مثل العراق واليمن.وأوضح أن هناك إجماعاً أمريكياً حول عدم تطور التأثير الإيراني في المنطقة بخاصة سوريا واليمن ولبنان، ولكن الديمقراطيين يفصلون المفاوضات مع الإيرانيين بسبب التجربة المريرة لأمريكا في المنطقة على مدار 20 عاماً الماضية في باكستان وأفغانستان. وتابع “حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض اتخاذ أي رد فعل عسكري، بعد الهجمات الإيرانية في سبتمبر 2019، فهناك حذر أمريكي بالنسبة لإيران”.وفي سياق إعلان أوبك خفض إنتاج النفط، أشار أستاذ الشؤون الدولية جريجوري، إلى أن قرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج جاء ليحافظ على أسعار النفط في السوق الدولية. واستطرد جريجوري “قرار أوبك بلس في تخفيض الإنتاج لا أعتقد أنه سيكون ذا تأثير كبير على الانتخابات الأمريكية”.