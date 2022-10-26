محمد أبو جبل يورط النصر أمام جماهيره

أصبح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في مأزق أمام جماهيره، بعد أنباء انتصار حارس المرمى المصري محمد أبو جبل لقضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

محمد أبو جبل يكسب

وأكد الإعلامي خالد عبدالعزيز بالأمس أن محمد أبو جبل كسب قضيته ضد النصر، وسيحصل على تعويض مادي يُمثل قيمة عقده بالكامل، بالإضافة إلى توقيع عقوبات أخرى على العالمي.

وتعاقد النصر مع محمد أبو جبل بعد تألقه مع المنتخب المصري، خاصة أن ضمه سيكون بالمجان بعد نهاية عقده مع الزمالك، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، لتضم الإدارة الكولومبي دافيد أوسبينا.

وطالبت الإدارة النصراوية فسخ التعاقد مع أبو جبل وديًّا، مقابل حصوله على مقدم العقد والذي يبلغ 7 ملايين ريال، ولكنه رفض وقرر التصعيد لـ”فيفا”، قبل أن ينضم لنادي البنك الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في ورطة

وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتصار الحارس المصري، ليصبح اسم أبو جبل ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط انتقادات للإدارة النصراوية، بعد خسارة القضايا أمام اللاعبين.

وأبدت جماهير النصر استغرابها من خسارة قضيتي محمد أبو جبل والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وطالبوا الإدارة بالتركيز مع الفريق والابتعاد عن الأزمات، فيما طالب جمهور الفرق المنافسة بتطبيق عقوبات أكبر كخصم النقاط أو تهبيط الفريق.