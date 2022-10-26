Icon

ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد أزمة التراجع عنه ضمه

محمد أبو جبل يورط النصر أمام جماهيره

2022-10-26 الساعة 3:06
محمد أبو جبل يورط النصر أمام جماهيره
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

أصبح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في مأزق أمام جماهيره، بعد أنباء انتصار حارس المرمى المصري محمد أبو جبل لقضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

محمد أبو جبل يكسب

وأكد الإعلامي خالد عبدالعزيز بالأمس أن محمد أبو جبل كسب قضيته ضد النصر، وسيحصل على تعويض مادي يُمثل قيمة عقده بالكامل، بالإضافة إلى توقيع عقوبات أخرى على العالمي.

محمد أبو جبل
أبو جبل

وتعاقد النصر مع محمد أبو جبل بعد تألقه مع المنتخب المصري، خاصة أن ضمه سيكون بالمجان بعد نهاية عقده مع الزمالك، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، لتضم الإدارة الكولومبي دافيد أوسبينا.

وطالبت الإدارة النصراوية فسخ التعاقد مع أبو جبل وديًّا، مقابل حصوله على مقدم العقد والذي يبلغ 7 ملايين ريال، ولكنه رفض وقرر التصعيد لـ”فيفا”، قبل أن ينضم لنادي البنك الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد أبو جبل
أبو جبل

النصر في ورطة

وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتصار الحارس المصري، ليصبح اسم أبو جبل ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط انتقادات للإدارة النصراوية، بعد خسارة القضايا أمام اللاعبين.

وأبدت جماهير النصر استغرابها من خسارة قضيتي محمد أبو جبل والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وطالبوا الإدارة بالتركيز مع الفريق والابتعاد عن الأزمات، فيما طالب جمهور الفرق المنافسة بتطبيق عقوبات أكبر كخصم النقاط أو تهبيط الفريق.

محمد أبو جبل
أبو جبل – المصدر @caf_online_AR

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

السوق
أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون
السعودية اليوم

أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة نيوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نيوم

حصاد اليوم
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

السعودية اليوم
دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية
العالم

دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية

العالم
المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...
السعودية اليوم

المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري

السعودية اليوم
زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...
السوق

زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه