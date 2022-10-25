محمد بن سلمان يستقبل رئيس السنغال لبحث التعاون 

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #السنغال ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/rMcCTH0NmU#واس pic.twitter.com/LJOndjdxo5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 25, 2022
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
فيما حضره من الجانب السنغالي، وزير ومستشار دبلوماسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عمر دمبا باه، ووزير وناطق عن رئاسة الجمهورية المنسق الإعلامي السيد يورو جاه، والسفير السنغالي لدى المملكة السيد مامادو مامودو سال.