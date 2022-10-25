محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية #باكستان ويستعرضان العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.https://t.co/SCjY5K0PWP#واس pic.twitter.com/UJ6q4MKxZe
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 25, 2022
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
فيما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الدفاع الأستاذ خواجة محمد آصف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد إسحاق دار، ومعالي وزيرة الإعلام الأستاذة مريم أورنكزيب، ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الأستاذة حينا رباني كهر، ومعالي المساعد الخاص لدولة رئيس الوزراء الأستاذ سيد فهد حسين، ومساعد خاص لدولة رئيس الوزراء حافظ محمد طاهر أشرفي، ومعالي نائب وزير الخارجية المكلف الأستاذ جوهر سليم، وسفير باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير الشؤون العسكرية لدولة رئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.