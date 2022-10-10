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بعد تعرضه لانتقادات بسبب مذهلة

محمد عبده لـ عايض يوسف: أحسنت

2022-10-10 الساعة 5:05
محمد عبده لـ عايض يوسف: أحسنت
المواطن - متابعة

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أشاد الفنان محمد عبده بأداء الفنان عايض يوسف بعد مشاركته في الأمسية الشعرية للأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، والتي غنى فيها عددًا من أشعاره، وكان منها أغنية “مذهلة” إحدى أشهر أغاني فنان العرب. وجاء ذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها عايض يوسف من بعض متابعيه الذي رأوا أنه لم يكن موفقًا في غناء “مذهلة”، وأنه أساء لـ محمد عبده، وهو الأمر الذي دفع الأخير للتدخل والرد عليها، حيث شارك مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر وأشاد به قائلًا: “حبيبي عايض أحسنت أحسنت، حقيقة كنت رائعًا صوتك سليم أداؤك سليم، صوتك جميل إحساسك جميل، ولا يهمك، لا تُرجم إلا الشجرة المثمرة، سوف تُعلّم، وفي وقتك وجيلك ستصبح من الفنانين الكبار، أنت الآن كبير وهتكبر أكتر”.

أستاذي العظيم 

وعبر عايض يوسف عن امتنانه الشديد لدعم محمد عبده وأعاد نشر الفيديو على حسابه بتويتر مع تعليق: “أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي، أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا والآن اعلم أن إنسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيء، طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه.. ذكرك لاسمي يكفيني فما بالك بإشادة منك”.

أحلام تدعم عايض يوسف

كما حرصت أحلام التي كانت من أوائل حضور الأمسية على دعم عايض يوسف، إذ أعادت تغريد فيديو محمد عبده على حسابها وكتبت: “نتعلم من الكبار مدرسه عظيمة هي مدرسة فنان العرب محمد عبده وجعل عمرك طويل وسنينك دايمة ومش غريبة عليك هذا الدعم للكل وعايض يوسف يستاهل هالدعم صوت واثق ورائع وبإذن الله بيكون له شأن، شكرًا يابو نورة”.
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