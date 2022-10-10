محمد عبده لـ عايض يوسف: أحسنت

أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي

أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا والآن اعلم ان انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيئ..

طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه.. ذكرك لاسمي يكفيني فمابالك بإشادة منك 🙏🏼@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/H6z7nzzvWX