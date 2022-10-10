محمد عبده لـ عايض يوسف: أحسنت

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وجاء ذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها عايض يوسف من بعض متابعيه الذي رأوا أنه لم يكن موفقًا في غناء “مذهلة”، وأنه أساء لـ محمد عبده، وهو الأمر الذي دفع الأخير للتدخل والرد عليها، حيث شارك مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر وأشاد به قائلًا: “حبيبي عايض أحسنت أحسنت، حقيقة كنت رائعًا صوتك سليم أداؤك سليم، صوتك جميل إحساسك جميل، ولا يهمك، لا تُرجم إلا الشجرة المثمرة، سوف تُعلّم، وفي وقتك وجيلك ستصبح من الفنانين الكبار، أنت الآن كبير وهتكبر أكتر”.
أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy) October 9, 2022
أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا والآن اعلم ان انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيئ..
طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه.. ذكرك لاسمي يكفيني فمابالك بإشادة منك 🙏🏼@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/H6z7nzzvWX