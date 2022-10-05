عقوبة مخالفة ضوابط الإعلانات تصل 500 ألف ريال

عقوبة المخالف الأجنبي

كشف المحامي عطية العنزي، عقوبات مخالفي ضوابط الإعلانات الإلكترونية.وقال عطية العنزي، خلال برنامج “صباح السعودية”، إن العقوبات تختلف باختلاف نوع عدم الالتزام، ففي حال عدم الالتزام باستخراج ترخيص موثوق تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف ريال وقد تتجاوز ذلك. وأوضح أنه في حال المخالفة في الإعلان وكان غشًا أو خداعًا للمستهلك يدخل ضمن نظام مكافحة الغش التجاري وعقوباته قد تصل إلى السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال، في حال كان المخالف من الجنسية السعودية.ولفت إلى أن عقوبة المخالف الأجنبي تختلف عن السعودي، موضحًا، أن الأجنبي لا يكفي له إصدار ترخيص موثوق حتى يستطيع الإعلان وإنما عليه اتباع إجراءات معينة من ضمنها استخراج سجل تجاري، والحصول على ترخيص استثمار أجنبي وغيرها حتى يتمكن من الإعلان، وفي حال تمكينه من الإعلان دون ذلك، فقد يكون مرتكب للتستر التجاري ويعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال وخمس سنوات سجن بالإضافة إلى ترحليه عن أراضي المملكة وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى مع عقاب الشركة التي مكنته بذلك.