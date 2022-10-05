عقوبة مخالفة ضوابط الإعلانات تصل 500 ألف ريال

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وقال عطية العنزي، خلال برنامج “صباح السعودية”، إن العقوبات تختلف باختلاف نوع عدم الالتزام، ففي حال عدم الالتزام باستخراج ترخيص موثوق تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف ريال وقد تتجاوز ذلك. وأوضح أنه في حال المخالفة في الإعلان وكان غشًا أو خداعًا للمستهلك يدخل ضمن نظام مكافحة الغش التجاري وعقوباته قد تصل إلى السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال، في حال كان المخالف من الجنسية السعودية.
#صباح_السعودية | ما هي عقوبات مخالفي ضوابط الإعلانات الإلكترونية؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/rwCPRuk4Kt— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 5, 2022