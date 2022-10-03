مدة إنهاء إجراءات الشراء من سكني

فيديو | المحامي أحمد المحيميد: بعض مخالفات الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية يحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن.



عبر : @alraasd



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