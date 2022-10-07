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مدرب الشباب: الهلال يُقلقني

2022-10-07 الساعة 10:48
مدرب الشباب: الهلال يُقلقني
المواطن - الرياض

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أبدى المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، قلقه من مواجهة نادي الهلال مساء الاثنين المقبل في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مواجهة الهلال مقلقة:

وتحدث مورينو قائلًا: “أي فريق هو مقلق بالنسبة لي لكن الهلال أكثرهم، لقد كان بطل الدوري في الموسم الماضي”. وأضاف مورينو: “مواجهة أزرق الرياض ستكون قوية وسأزرع ثقافة الفوز داخل لاعبي الليث للفوز على الجار الأزرق”.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
وكان فهد المولد تحدث عن مواجهة أزرق الرياض قائلًا: “الشباب فريق قوي ودائمًا يسعى للمنافسة على البطولات، أرى أن مواجهة نادي الهلال يوم الاثنين المقبل، ستُظهر أكثر ملامح الدوري خلال الفترة الحالية”. يذكر أن الشباب حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 18 نقطة أما أزرق الرياض رابعًا برصيد 13 نقطة. لاعبو الشباب يريدون التتويج بـ دوري روشن، تنفيذًا لوعدهم للجماهير بأن الشباب لن يخرج من موسم 2022/ 2023 إلا وهو متوج ببطولة، كما قال نواف العابد والبرازيلي كارلوس جونيور. وكان الشباب تُوج بآخر بطولة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012. الشباب سيواجه أزرق الرياض الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.  
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